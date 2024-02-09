Başakşehir'de 2 kişiyi yaralayan Gürcistan uyruklu zanlı yakalanarak gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Gürcistan vatandaşı Aslan A. (21), aralarında husumet bulunduğu belirtilen Yasin Asadi Samberan ve Orhan Karimov ile 2 Şubat akşamı Bahçeşehir'deki bir sitede buluştu.



Sözlü tartışma sonrası Aslan A, tabancayla buluştuğu kişilere 6 el ateş etti. Saldırıda Samberan ve Karimov yaralandı, zanlı kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İnceleme başlatan Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı tabancasıyla yakaladı. Şüphelinin evindeki aramada 4 fişek ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan Aslan A'nın, Gürcistan'dan tanıdığı 2 kişiyle aralarında husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

Öte yandan olay sitedeki güvenlik kameralarına yansıdı.