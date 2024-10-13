Başakşehir'de 3 kişinin bıçaklanma olayında yeni gelişme: DEAŞ terör örgütü detayı

Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 gün önce Kayaşehir'deki AVM'nin önünde E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'yi (14) bıçakla yaralayan ve Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanan M.G. ile olay günü irtibat kuran yabancı uyruklu 4 zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

SALDIRIDA DEAŞ DETAYI

Şüphelilerden A.M, R.M. ve D.D, Kayabaşı Mahallesi'ndeki ikametlerinde gözaltına alınırken, ilçede bir spor salonunda antrenör olarak çalışan R.M'nin, terör örgütü DEAŞ'a üye olmaktan arandığı tespit edildi.

Olay günü zanlı A.M'den 1000 dolar alan M.G'nin parayı aynı gün annesi N.G'ye teslim ettiği, bir iş yerinden 3 gigabayt internet paketi satın aldığı ve bir saat sonra da olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olayın organize gerçekleştirildiği şüphesi üzerinde duran polis, zanlılardan A.I.S'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.