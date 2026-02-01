İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Başakşehir'de gece yarısı dehşet

Başakşehir'de Gölet mevkiinde gece saatlerinde yaşanan olayda, bir şahıs içerisinde bir kadının bulunduğu cipin ön camını dirseği ve yumruklarıyla kırdı. Saldırı anları çevrede bulunan kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

IHA1 Şubat 2026 Pazar 12:48 - Güncelleme:
Başakşehir'de gece yarısı dehşet
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre olay, gece saatlerinde Bahçeşehir Gölet çevresinde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, park halindeki cipin önüne gelerek önce araca yöneldi, ardından dirseği ve yumruklarıyla defalarca vurduğu aracın ön camını kırdı. Saldırı anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, aracın içinde bir kadının bulunduğu görülürken, çevredeki kişilerin olaya müdahale etmemesi dikkat çekti. Şahsın saldırının ardından olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. İhbar üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Polis ekiplerinin, saldırganın kimliğinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.