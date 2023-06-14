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Başakşehir'de İETT otobüsü kazası! Bariyerleri aşıp alt yola düştü

Başakşehir'de karşı şeride geçip bariyerlere çarparak bağlantı yoluna düşen İETT otobüsünün sürücüsü yaralandı.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 22:24 - Güncelleme:
Başakşehir'de İETT otobüsü kazası! Bariyerleri aşıp alt yola düştü
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Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda İkitelli istikametine giden boş İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otobüs, yaklaşık 10 metre aşağıdaki bağlantı yoluna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otobüsün düştüğü bağlantı yolu trafiğe kapandı. Otobüsü olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olay yerindeki vatandaşlardan Mustafa Aslantürk, evde otururken eşinin kendisine kazayı haber vermesi üzerine koşarak bölgeye geldiğini söyledi.

Sürücü kursunda iki yıl ağır vasıta sürüş eğitmenliği yaptığını anlatan Aslantürk, İstanbul'da İETT şoförlerinin kurallara uymadığını ve çok hızlı araç kullandığını öne sürdü.

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