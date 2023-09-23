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Başakşehir'de İETT otobüsünün devrilmesi araç içi kameraya yansıdı

Başakşehir'de İETT otobüsünün geri kayarak devrilmesi sonucu 7 kişinin yaralandığı kaza, araç içi kamerasınca kaydedildi.

AA23 Eylül 2023 Cumartesi 11:51 - Güncelleme:
Başakşehir'de İETT otobüsünün devrilmesi araç içi kameraya yansıdı

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Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta 19 Eylül'de İETT otobüsünün henüz belirlenemeyen nedenle geri kayarak yokuş aşağı hareket etmesi ve ardından yaşananlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde, seyir halindeki otobüsün geri kaymaya başlaması, direğe çarptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı.

Araç içi kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın geri kaymaya başlamasıyla beraber yolcuların demirleri sıkıca tuttuğu ancak devrilme sonrası savruldukları görüldü.

Kaza anında otobüste bulunan ve bebek arabasını tutmaya çalışan bir annenin devrilme esnasında bebeğiyle birlikte savrulmaları da kameraya yansıdı.

- NE OLMUŞTU?

Güvercintepe Mahallesi Yeşilyurt Sokak'ta 19 Eylül Salı günü meydana gelen kazada geri kayarak yokuş aşağı inen İETT otobüsün devrilmesi sonucu biri çocuk 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan sürücü Durmuş B, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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