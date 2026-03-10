Başakşehir'de İSKİ faciası! Kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ kurumuna ait Halil İbrahim D. idaresindeki 34 NBL 537 plakalı kamyon, cadde üzerinde karşıya geçen Şadiye Ordo (60) adlı kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alırken sağlık ekiplerinin incelemelerinde kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından kadının cenazesi morga götürüldü. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor