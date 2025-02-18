İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2025 Salı / 20 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2752
  • EURO
    37,9609
  • ALTIN
    3402.24
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başakşehir'de kadın sürücünün aracına saldıran maganda yakalandı
Güncel

Başakşehir'de kadın sürücünün aracına saldıran maganda yakalandı

İstanbul Başakşehir'de kadın sürücüsünün aracına saldıran maganda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin yol vermeme nedeniyle tartıştığı öğrenildi.

IHA18 Şubat 2025 Salı 15:57 - Güncelleme:
Başakşehir'de kadın sürücünün aracına saldıran maganda yakalandı
ABONE OL

Başakşehir'de dün 19.00 sıralarında akşam saatlerinde trafikte tartışan iki araç sürücüsü bir müddet inatlaştıktan sonra sürücülerden biri diğerinin önünü keserek araca saldırmıştı.

Saldırıya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda saldırganla kadının Kuzey Marmara Yolu Başakşehir istikametinde yol vermeme nedeniyle tartıştığı öğrenildi. S.Z. isimli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs bugün , "Mala Zarar Verme", "Tehdit - Hakaret" suçundan sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.