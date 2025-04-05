Başakşehir'de kaza: 4'ü polis 5 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Altınşehir mevkisi Edirne istikametinde seyir halindeki polis motosikletleri ile otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ve 4 polis memuru yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, çevre güvenliği sağlayarak trafik akışını tek şeritten sağladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralı polis memuru O.B, F.G, O.K. ve E.İ'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Serhat K. (25) ise sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Öte yandan sürücünün 5 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirlendi.