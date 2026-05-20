Başakşehir'de korkutan yangın... Tamirhanedeki tır alevlere teslim oldu

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde bir tamirhane içinde park halindeki tırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının iş yerine sıçramasını engelledi. Ancak tır yangında tamamen kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE TAMİRHANEDEKİ TIRDA ALEVLER YÜKSELDİ

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi Dolapdere Sanayi Sitesi 6. Ada'da bulunan tamirhane olarak kullanılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı haldeki iş yerinin içerisinde bulunan park halindeki tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.