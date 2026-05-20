İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5865
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6569.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başakşehir'de korkutan yangın... Tamirhanedeki tır alevlere teslim oldu
Güncel

Başakşehir'de korkutan yangın... Tamirhanedeki tır alevlere teslim oldu

İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Dolapdere Sanayi Sitesi'nde kapalı bir tamirhanenin içinde park halindeki tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevlerin iş yerine sıçramasını önlerken tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 00:05 - Güncelleme:
Başakşehir'de korkutan yangın... Tamirhanedeki tır alevlere teslim oldu
ABONE OL

İstanbul Başakşehir'de gece saatlerinde bir tamirhane içinde park halindeki tırda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangının iş yerine sıçramasını engelledi. Ancak tır yangında tamamen kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE TAMİRHANEDEKİ TIRDA ALEVLER YÜKSELDİ

İstanbul Başakşehir'de tamirhanede bulunan bir tırda yangın çıktı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi Dolapdere Sanayi Sitesi 6. Ada'da bulunan tamirhane olarak kullanılan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı haldeki iş yerinin içerisinde bulunan park halindeki tırda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan söndürüldü. Yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

  • Başakşehir yangın
  • İkitelli OSB
  • tır yangını
  • Dolapdere Sanayi Sitesi
  • itfaiye müdahalesi

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsüne inşaat demiri ok gibi saplandı: Kadın yolcu yaralandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.