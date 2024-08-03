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Başakşehir'de mobilya atölyesi yandı

Başakşehir'de organize sanayi bölgesi içinde yer alan mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.

AA3 Ağustos 2024 Cumartesi 07:13 - Güncelleme:
Başakşehir'de mobilya atölyesi yandı
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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Keresteciler Sitesi içinde bulunan 2 katlı mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Avrupa Yakası'ndaki çok sayıda ilçeden bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirilirken, yangının çıktığı atölyenin kepenkleri testere yardımıyla kesildi.

İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Mobilya atölyesinde ağır hasarın meydana geldiği yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.

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