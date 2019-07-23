Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın

Başakşehir’de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Kozmetik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezindeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.