Başakşehir’de sanayi sitesinde yangın
Başakşehir’de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı.
- İHA
Başakşehir’de Enkoop sanayi sitesi içerisindeki 6 katlı bir iş merkezinde yangın çıktı. Kozmetik deposu olarak kullanıldığı öğrenilen iş merkezindeki yangın için çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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