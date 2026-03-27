Başakşehir'de zincirleme kaza: Cezaevi nakil araçları birbirine girdi

İstanbul Başakşehir'de TEM Otoyolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazası büyük panik yarattı. Dört cezaevi nakil aracının art arda birbirine çarpması sonucu yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

TEM OTOYOLU İKİTELLİ MEVKİSİNDE 4 NAKİL ARACI BİRBİRİNE GİRDİ

TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

SAĞLIK, UMKE VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralananlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi.