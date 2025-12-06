İSTANBUL 20°C / 12°C
Güncel

Başakşehir'de zincirleme kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Başakşehir'de dün meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

6 Aralık 2025 Cumartesi 21:44
Başakşehir'de zincirleme kaza! Hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde dün, beton mikseri, 2 kamyonet ile 2 hafif ticari aracın karıştığı ve 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 5 kişiden biri olan mikser sürücüsü Semih Kaplan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaplan'ın yaşamını yitirmesiyle kazada ölenlerin sayısı 3'e çıktı.

NE OLMUŞTU?

Mahmutbey Yolu Başak Mahallesi Sultangazi istikametinde ilerleyen 34 KCA 280 plakalı beton mikseri, önce aynı istikamette ilerleyen plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet ile hafif ticari araca, ardından yolun karşısına geçerek 06 BUS 093 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı.

Beton mikseri, daha sonra ters yönden gelen kamyonete çarparak durabilmişti.

Kazada, Yalçın Tınaz (46) ile Emel Tınaz (40) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Yasin Bayraktar (25), Gamze Bayraktar (26) Hasan Kılıç (60), Turan Arslan (55) ve Semih Kaplan (35) ise çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

