Başarılarıyla anılacaklar

Bayburt ile Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı’ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken Derebaşı virajlarında bastığı kar kütlesinin kopması sonucu uçuruma düşen AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı’yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya başarılarla dolu sicilleriyle anılıyor.

ONU BULMAMIZ LAZIM

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez, 2004’te kazandığı sınavın ardından Ankara Beytepe Jandarma Okulları Komutanlığı’nda 2 yıl eğitim aldı. Gidergelmez, 2006’da üniformasını giymeye başladığı Jandarma Teşkilatı’nda şehit olduğu güne kadar özveriyle çalıştı. Nişancı’yı bulmak için Bayburt’a gittiğinde cep telefonundan görüştüğü babasının, ‘dikkatli olması’nı istemesi üzerine, “Baba merak etme iple bağlıyız, sen dua et yeter. Biz aramazsak kim arayacak? Onu bulmamız lazım” cevabını veren Gidergelmez, jandarma üniformasını giydiği sürece 48 takdirname, 6 başarı belgesi, 3 şerit hizmet rozeti, hizmet brövesi ve üstün hizmet ödülü almaya hak kazandı. Mesleki gelişimine de büyük önem veren Gidergelmez, sel ve su baskınlarında arama kurtarma, kurbağa adam ve uluslararası teknik dalış başta olmak üzere katıldığı 25 kursu başarıyla tamamladı.

BENİ ARIYORLARMIŞ

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, askerliğini tamamladıktan sonra uzman erbaşlığa geçti. Kapaklıkaya, 2007’de ilk görev yeri olan Şırnak’ta 3. Jandarma Komando Bölük Komutanlığı’na atandı. Burada 5 yıl avcı olarak görev yapan Kapaklıkaya, 2012’de Ankara’da Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığına tayin oldu. Jandarma teşkilatındaki görevlerini özveriyle yerine getiren Kapaklıkaya, bu sayede 56 takdirname, 4 başarı belgesi, 3 şerit hizmet rozeti almaya hak kazandı. Mesleki anlamda gelişimine de önem veren Kapaklıkaya, dağ arama kurtarma, kurbağa adam kursu, süratli bot kullanma, uluslararası teknik dalış başta olmak üzere katıldığı 15 kursu başarıyla tamamladı. Şehidin eşi Seyhan Kapaklıkaya, JAK’a girmek için katıldığı mülakatın ardından eşinin “Arama kurtarma, tam benim yapacağım iş. Tam beni arıyorlarmış” dediğini aktardı.