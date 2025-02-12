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Başbakan Enver'in Togg testi gülümsetti: Şoförlüğüme güvenmene şaşırdım

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG'u kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 'Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım' diyerek şakalaşan Enver, günlük hayatında neredeyse hiç araba kullanmadığını söylüyor.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Başbakan Enver'in Togg testi gülümsetti: Şoförlüğüme güvenmene şaşırdım
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Malezya Başbakanı Enver, X sosyal medya platformundan, TOGG'u sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen sıcak diyaloğa dair görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde Enver, TOGG'u korumaları olmadan kullandığını söyleyerek, "(Aracı) gerçekten beğendim, her şey burada ve sürüşe hazır." ifadesini kullanıyor.

Aracın kullanım kılavuzunun hem Türkçe hem de İngilizce olduğunu vurgulayan Enver, "Çok sessiz, önü de harika." yorumunu yapıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile "Benim şoförlüğüme güvenmene şaşırdım." diyerek şakalaşan Enver, günlük hayatında neredeyse hiç araba kullanmadığını söylüyor.

Enver'in TOGG sürüşüne İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın da eşlik ettiği görülüyor.

Erdoğan, dün, Malezya ziyareti kapsamında Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldiği Başbakan Enver'e "Pamukkale beyazı" renginde TOGG armağan etmişti. Başbakanlık Ofisi bahçesinde bir süre otomobili inceleyen ve sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Enver, TOGG önünde fotoğraf çektirmişti.

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