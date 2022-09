Başhekim Prof. Dr. Yiyit, pandemiden sonra yaşanan zorluklara dikkat çekti

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Maltepe'de düzenlenen 'Karabük Tanıtım Günleri'nde kurulan stantta organ ve kan bağışı çağrısı yaptı. Türkiye'de şu an 27 bine yakın organ nakli bekleyen insan olduğunu belirten Yiyit, "Genelde organ bağışı bekleyenler küçük yaşta çocuk hastalarımız. Önlerinde uzun yıllar var, sevdikleri ile geçirecekleri uzun yıllar var. Birçok insan da vefat ediyor ve organlarının toprak olmasına biz seyirci kalıyoruz. İstiyoruz ki organlar toprak olmasın, bir başka kişiye can olsun" dedi.

Prof. Dr. Yiyit, Karabüklü olarak Maltepe etkinlik alanında hemşerilerini yalnız bırakmayarak Çam Sakura Hastanesi ve Kızılay ile birlikte stant açarak kan ve organ bağışı ile obeziteye dikkat çektiklerini kaydederek, "Hafta sonları İstanbul'un her iki yakasında Yenikapı ve Maltepe etkinlik alanında illerimizin tanıtımları yapılıyor. Bu haftada Karabük günleri Maltepe renkli ve güzel başladı. İstanbul'da yaşayan doğum yeri Karabük yazanlar ile Karabük'te hala yaşayanlar burada buluştular. Şehrimizin rengini, kokusunu, güzelliğini teneffüs etmek için güzel bir fırsat oldu. Her hafta sonu bu etkinlik alanlarında 1 milyon 'un üzerinde insanın buluşmasına vesile oluyor. İllerin kazanımları kültürleri, tarihleri ve güzellikleri paylaşılıyor ve bizde bunun üzerine bir güzellik katmak istedik. Ben Karabüklü olduğum için hemşerilerimiz bizleri de davet ederek burada stant açtık. Ülkemizde şuan 27 bin insan organ bağışı bekliyor. Organ bağışının üzerinde bu kadar durmamızın sebebi ise, genelde organ bağışı bekleyenler küçük yaşta çocuk hastalarımız. Önlerinde uzun yıllar var, sevdikleri ile geçirecekleri uzun yıllar var. Birçok insanda vefat ediyor ve organlarının toprak olmasına biz seyirci kalıyoruz. İstiyoruz ki, organlar toprak olmasın, bir başka kişiye can olsun. Biliyorsunuz insanlar sevdiklerine böbreklerini bağışlıyorlar, organlarını veriyorlar ama vefat edince toprak olan organları maalesef insanoğlundan sakınıyoruz. Bunun olmaması gerektiği ve 27 bin kişiye faydamız olsun arzusundayız. Türkiye tıpta, sağlıkta o kadar ilerledi ki, nakil konusunda canlıdan canlıya dünyada kendimizden söz ettiriyoruz ama kadavradan yani ölmüş insandan organ alma konusunda biraz sıkıntımız var. Vatandaşlarımız bu konuda bize destek olurlarsa, ülke olarak dünyada da bu konuda da söz sahibi bir yere geleceği" dedi.

Ülke olarak pandemide çok sarsıldıklarını ve her şeyin değiştiğini anlatan Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Tanımı, şekli şeması değişti. Vatandaşlarımızın çok güzel yaptığı bir şey vardı, o da düzenli kan vermek gibi. Bu ülkede kan sıkıntısı pek yaşamadığımız yıllar oldu. Pandemiden sonra şu an kan bulmakta zorlanıyoruz, stoklar anlamında sıkıntıdayız. Vatandaşımızın pandemiden önce olduğu gibi düzenli kan vermesini istiyoruz. Çünkü kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli bir ihtiyaç. Her gün onlarca, yüzlerce binlerce ameliyat oluyor. Biz Çam Sakura Hastanesi olarak günde 700 ameliyatın olduğu bir hastaneyiz ve bizim için ve kanın ne kadar kıymetli olduğunu derinden hissediyoruz. O yüzden de vatandaşlarımızın bu alanda isteyenin organ bağışı ve isteyenin de kan bağışı yapmasını istirham ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye'de obezitenin de her geçen gün arttığını kaydeden Prof. Dr. Yiyit, diyetisyenlerin de etkinlik alanında tartı ve vücut kitle indeks ölücümü yaptıklarının altını çizerek, "Avrupa'nın en obez ülkesiyiz ve oraya doğru gidiyoruz. Obezite bizim geleceğimizin hastalığı ve bunu engellememiz gerekiyor. Obezite konusunda da etkinlik alanında da farkındalık oluşturmak için stant alanında çalışıyoruz. Karabük adına güzel ne varsa aktarıyoruz ama onun yanında kan bağışı konusundaki hassasiyetimizi tekrar hatırlatmak için buradayız. Organ bağışı bekleyen binlerin olduğunu anlatmak ve teşvik etmek için buradayız" ifadelerine yer verdi.

Prof. Dr. Yiyit, etkinlik alanındaki standı ziyaret eden Karabük Valisi Fuat Gürel, milletvekilleri ve beraberindeki heyete bilgiler vererek, kan ve organ bağışı konusunda vatandaşların teşvik edilmesi için destek istedi.