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Başıboş köpek dehşeti: 12 yaşındaki kız ağır yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde başıboş köpeklerin saldırısı sonucu 12 yaşındaki E.T isimli kız çocuğu ağır yaralandı.

IHA18 Ocak 2025 Cumartesi 13:31 - Güncelleme:
Başıboş köpek dehşeti: 12 yaşındaki kız ağır yaralı
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Edinilen bilgilere göre, olay, saat 12.00 sıralarında Akalın Mezarlığının karşısında bulunan alanda meydana geldi. E.T isimli kız çocuğu karda yürürken başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerin boynundan ısırdığı kız ağır yaralandı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Boynundan ağır yaralanan E.T. olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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