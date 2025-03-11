İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2025 Salı / 12 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5828
  • EURO
    39,9282
  • ALTIN
    3426.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başıboş köpek saldırılarına adli ve idari soruşturma! Bakan Tunç: Gerekli işlemler uygulanacak
Güncel

Başıboş köpek saldırılarına adli ve idari soruşturma! Bakan Tunç: Gerekli işlemler uygulanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Hakkari, Konya, Erzurum'da yaşanan yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.' dedi.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 14:41 - Güncelleme:
Başıboş köpek saldırılarına adli ve idari soruşturma! Bakan Tunç: Gerekli işlemler uygulanacak
ABONE OL

Bakan Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Hakkâri Yüksekova ve Konya Karatay'da iki evladımızın hayatını kaybetmesi, Erzurum Narman'da bir evladımızın yaralanması, sahipsiz hayvan sorununun ertelenemez bir mesele olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Başta çocuklarımız olmak üzere, vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelmektedir.

Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde belediyeler ve il özel idareleri, sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması ve barınakların etkin işletilmesi konusunda sorumludur.

Yetkililerin görevlerini eksiksiz yerine getirmesi büyük önem arz etmektedir.

Yaşanan olaylarla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatılmış olup, görevini ihmal edenler hakkında gerekli hukuki ve cezai işlemler uygulanacaktır.

Sokaklarımızı güvenli hale getirmek ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak konusundaki kararlılığımız tamdır.

Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden ihmallere asla göz yumulmayacaktır."

  • Adalet Bakanı
  • adli soruşturma
  • idari soruşturma

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.