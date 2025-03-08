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Güncel

Başıboş köpek saldırısına soruşturma... Bakan Tunç duyurdu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğun vefat etmesiyle ilgili adli başlatıldığını duyurdu. Sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 2 yaşındaki bebek hayatını kaybetmişti.

HABER MERKEZİ8 Mart 2025 Cumartesi 15:41 - Güncelleme:
Başıboş köpek saldırısına soruşturma... Bakan Tunç duyurdu
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Adalet Bakanı Tunç, Konya'da yaşanan köpek saldırısına ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Tunç olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Tunç şu ifadeleri kullandı;

"Konya ilimizin Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden üzmüştür.

Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır.

Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

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