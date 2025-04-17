Başıboş köpek dehşeti bu kez Kayseri'de can aldı. Köpeklerin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Mustafa Ö. hayatını kaybetti.

Olay, Kayseri'nin Sarız ilçesine bağlı Gümüşali köyünde meydana geldi.

Başıboş köpekler, sabah saatlerinde 72 yaşındaki Mustafa Ö.'ye saldırdı. Mahalle sakinleri başıboş köpekleri güçlükle uzaklaştırırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekiplerin müdahalesine rağmen yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaşlı adamın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası Sarız Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

"TRAKTÖRÜ SÜRÜNCE DAĞILDILAR"

Olaya tanık olan mahalle sakinlerinden Kemal Polat, şöyle konuştu:

"Uyuyordum, Mustafa amcanın oğlu beni aradı, 'Koş, köpekler babama saldırdı' dedi. Geldiğimde burada yatıyordu. Köpekler bizi bırakmıyor, cenazenin üzerinde bekliyordu. En son traktörle üzerlerine sürünce köpekler kaçtı. Baktık ki vefat etmiş. Yetkililerin bu köpekler için önlem alması lazım."