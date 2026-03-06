Kütahya Belediyesi sınırları içindeki Akkent Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal İlkokulu öğrencisi F.A, evine döndüğü sırada çok sayıdaki sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan ve ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğa müdahale edildi.

Çocuğun babası Mehmet A, gazetecilere, mahallede sahipsiz köpeklerin çok fazla olduğunu söyledi.

Köpeklerin saldırısı sonucu çocuğunda ciddi yaralanma olduğunu belirten Mehmet A, şöyle konuştu:

"Oğlum okulda etüde kalmıştı. Eve tek başına dönerken yaklaşık 8 köpek saldırmış. Köpekler neredeyse çocuğumu parçalıyormuş. Gören bir kişi köpekleri güçlükle uzaklaştırıp çocuğumu kurtarmış ve ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çocuğumun kalça kısmının altında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde yara mevcut. Kuduz aşısı vurup pansuman yapıldıktan sonra eve gönderdiler. Köpek ısırığı olduğu için de dikiş atamayacaklarını söylediler."

Mehmet A, köpeklerin ısırdığı bölgede ciddi doku kaybı meydana geldiğini belirterek, sahipsiz köpek sorununa etkili çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

F.A. da köpeklerin saldırısı sırasında çok korktuğunu dile getirdi.