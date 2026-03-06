İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Mart 2026 Cuma / 18 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0787
  • EURO
    51,0431
  • ALTIN
    7203.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başıboş köpekler dehşet saçtı: Neredeyse çocuğumu parçalıyormuş
Güncel

Başıboş köpekler dehşet saçtı: Neredeyse çocuğumu parçalıyormuş

Kütahya'da okul çıkışında evine dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı. Köpeklerin saldırısı sonucu çocuğunda ciddi yaralanma olduğunu belirten Mehmet A, ' Eve tek başına dönerken yaklaşık 8 köpek saldırmış. Köpekler neredeyse çocuğumu parçalıyormuş.' dedi. 9 yaşındaki F.A. da köpeklerin saldırısı sırasında çok korktuğunu dile getirdi.

AA6 Mart 2026 Cuma 15:53 - Güncelleme:
Başıboş köpekler dehşet saçtı: Neredeyse çocuğumu parçalıyormuş
ABONE OL

Kütahya Belediyesi sınırları içindeki Akkent Mahallesi'nde bulunan Turgut Özal İlkokulu öğrencisi F.A, evine döndüğü sırada çok sayıdaki sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan ve ambulansla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılan çocuğa müdahale edildi.

Çocuğun babası Mehmet A, gazetecilere, mahallede sahipsiz köpeklerin çok fazla olduğunu söyledi.

Köpeklerin saldırısı sonucu çocuğunda ciddi yaralanma olduğunu belirten Mehmet A, şöyle konuştu:

"Oğlum okulda etüde kalmıştı. Eve tek başına dönerken yaklaşık 8 köpek saldırmış. Köpekler neredeyse çocuğumu parçalıyormuş. Gören bir kişi köpekleri güçlükle uzaklaştırıp çocuğumu kurtarmış ve ambulansla hastaneye kaldırmışlar. Çocuğumun kalça kısmının altında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde yara mevcut. Kuduz aşısı vurup pansuman yapıldıktan sonra eve gönderdiler. Köpek ısırığı olduğu için de dikiş atamayacaklarını söylediler."

Mehmet A, köpeklerin ısırdığı bölgede ciddi doku kaybı meydana geldiğini belirterek, sahipsiz köpek sorununa etkili çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

F.A. da köpeklerin saldırısı sırasında çok korktuğunu dile getirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.