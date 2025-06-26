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Başıboş köpekler dehşeti yaşattı... ''Bacağımın arkasını kopardılar''

Bursa'da başıboş 2 kangal köpeğinin saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını anlattı. Köpeğini gezdirmeye çıkardığı sırada saldırıya uğradığını belirten 38 yaşındaki Eser Erdem, 'Köpeğimi korumaya çalışırken vücudumun belirli bölgelerinde ısırıklar ve çizikler oldu. Bacağımın arkasını parçaladılar. Tasmalarında çivi olduğu için çok fazla onları uzaklaştıramadım. Köpeğimi çekiştirdikleri için kolunu kırdılar. Vücudunun belirli bölgelerinde yaralar açtılar.' dedi. Kadının saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA26 Haziran 2025 Perşembe 09:32 - Güncelleme:
Başıboş köpekler dehşeti yaşattı... ''Bacağımın arkasını kopardılar''
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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde genç bir kadın ve gezdirmeye çıkardığı köpeği; başıboş 2 kangal köpeğinin saldırısı sonucu yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sabah 7.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Kayapa 30 Ağustos Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Her sabah rutin bir şekilde terrier cinsi köpeğini gezdirmeye çıkaran 38 yaşındaki Eser Erdem, yine köpeğini gezdirmeye çıkardığı sırada 2 kangal cinsi köpek tarafından saldırıya uğradı. Erdem'in köpeğini av olarak gören çivili tasmalı köpekler önce köpeğe saldırdı. Daha sonra genç kadın da köpeğini kurtarmaya çalıştığı sırada saldırgan köpeklerin hedefi oldu. Çevredeki vatandaşların da korkudan müdahale edemediği olayda Erdem, köpeğini diğer köpeklerden kurtararak uzaklaştırdı. Saldırı sonrası Erdem ve köpeği kanlar içinde kaldı.

"BACAĞIMIN ARKASINI PARÇALADILAR"

Yaşadığı olayı İHA'ya anlatan Eser Erdem, "Köpeğimi sabah sokakta rutin olarak gezdirirken 2 'kangal cinsi' köpeğin saldırısına uğradık. Kangalların çivili tasması vardı. Benim köpeğim ise 'terrier' cinsi süs köpeği. Bizi gören köpekler sağdan soldan saldırdılar. Ben de köpeğimi korumaya çalışırken vücudumun belirli bölgelerinde ısırıklar ve çizikler oldu. Bacağımın arkasını parçaladılar. Tasmalarında çivi olduğu için çok fazla onları uzaklaştıramadım. Köpeğimi çekiştirdikleri için kolunu kırdılar. Vücudunun belirli bölgelerinde yaralar açtılar" dedi.

"SOKAK HAYVANLARININ TOPLATILMASINI ASLA İSTEMEM"

Yaşadığı olayın ardından köpeklerin değil sahibinin suçlu olduğunu kaydeden Erdem, "Gariban sokak köpeklerinden saldırıya uğramadık. Asla onları bu konuda suçlayamam. Sahipli, ya orada bulunan fabrikaların köpeği ya da bir çoban köpeğiydi. Köpeğimi korumaya çalışırken ben de saldırıya uğradım. Yanımda çocuk ta olabilirdi. Bu sefer ikisini nasıl koruyacaktım bilemiyorum. Tabi ki köpekler küçük bir ırkı gördüğü zaman saldırıya geçiyorlar. Bunun köpeklerle alakalı olduğunu düşünmüyorum zaten, bunun suçlusu köpeklerin sahibi. Bu röportajı yaptıktan sonra bölgemdeki sokak hayvanlarının toplatılmasını asla istemem. Çünkü o hayvanların da bir suçu yok onlar da gariban hayvanlar" ifadelerini kullandı.

Eser Erdem yaşadığı olay sonrası emniyete giderek şikayetçi oldu.

Öte yandan saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki kangal köpeği önce küçük köpeğe sonra sahibine saldırıyor. 2 kişi araçlarıyla yaklaşıyor ancak müdahale edemiyor. Çevreden bir kişi koşuyor sonra genç kadın ve köpeği kurtarılıyor.

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