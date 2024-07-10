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Güncel

Başıboş köpekler ile ilgili teklif imzaya açıldı

Başıboş köpekler ile ilgili teklif imzaya açıldı. Teklif Cuma Meclis'te değerlendirilecek.

10 Temmuz 2024 Çarşamba 16:29 - Güncelleme:
Başıboş köpekler ile ilgili teklif imzaya açıldı
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