Başıboş köpeklerin saldırdığı kadın o korkunç anları anlattı

Olay, Erzincan'ın Merkez ilçesine bağlı Bahçeliköy köyünde önceki gün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 64 yaşındaki Ayşe Karakaya evin önünde otururken bir anda bahçeye giren 3 başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeklerin ayak kısmından ısırarak yerde sürüklediği kadının imdat çığlıklarına çevredeki bir vatandaş yetişti. Vatandaşın kürekle köpeklere müdahale etmesi üzerine saldırgan köpekler uzaklaştı.

Yaralanan ve şoka giren kadın Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kadının kopmak üzere olan ayak parmaklarına dikiş atıldı.

"ÇOK BAĞIRDIM, AYAĞIMIN ALTINI TAMAMEN KOPARDILAR"

Hastanedeki tedavisinin ardından bugün İstanbul'dan Erzincan'a gelen oğlu ve kızıyla birlikte evine gitmesine müsaade edilen Ayşe Karakaya, yaşadığı dehşet anları şöyle anlattı:

"Kız kardeşim şehre gitmişti ben de o anda yalnızdım. Benim evim ayrı kardeşimle karşılıklıyız. Başıboş köpekler 3 tane gitmiş evin bahçesinin içerisinde bulunan su kanalına girmişler. Sabah bir iki sefer kovaladık köpekleri. Ben evin önünden kalkıp bir abdest alayım derken ikindi namazı öncesi birden 3'ü hücum etti beni sırtımın üzerine düşürdüler. Düşürdükten sonra ayağımda terlik. Ettim ki ayağımla müdahale edeyim. Terliğimin oradan dişlerini soktu ayağımın altını tamamen bütün aldı kaldırdı. Ayağımın altı hiç yok. Daha sonra kolum, başım birçok yerimi ısırdılar. Çok bağırdım. Kız kardeşimin kayını ile eltisi kavuştular. Onlar kurtardı. Getirdiler hastaneye."

"SOKAK KÖPEKLERİ BÜYÜK TEHLİKE"

Yaşadıkları kabus dolu anları unutamayan Ayşe Karakaya, "Sahipsiz köpekler. Saldırganları bir şekilde toplanmalı. Büyük tehlike oluşturuyorlar" dedi.

Annesinin köpek saldırısı sonucu yaralandığının haberini alarak ablasıyla birlikte İstanbul'dan Erzincan'a gelen Mustafa Karakaya'da kendisinin evinde kedi, köpek besleyen bir hayvan sever olduğunu ifade ederken başıboş sokak köpeklerine yönelik bir tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Mustafa Karakaya şöyle konuştu:

"Ben bir hayvan severim. Benim kedimde var köpeğimde. Başıboş, bakılamayan köpek sorunu bir başka durum. Annemin başına gelen çok üzücü bir durum. Çok büyük yaralanmaları var, ayağında doku kaybı var. Kafasında ısırık var. Çok kötü bir durumda. Biz buna şükrediyoruz. Çünkü daha da kötüsü olabilirdi. Son dakika komşuları yetişemese çok daha vahim bir durum olurdu. Bahçeliköy çok sakin bir köy. Orada bile başıboş çok köpek var. Başıboş köpek sorunu Erzincan'da son zamanlarda çok fazla artan bir sorun. Köpekler tabi ki bir canlı. Bu sorun başka bir sorun ve bu başıboş köpek sorununun çözülmesi gerekiyor."

Öte yandan olayın meydana geldiği Bahçeliköy köyünde 4 gün önce başıboş köpeklerin yine Feray Seyya isimli başka bir kadına saldırdıkları, kadının olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.