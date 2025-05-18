Başıboş pitbull dehşet saçtı! Kalabalık zapt edemedi: 1 kadın yaralandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI
Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D, başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan kadın, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.KÖPEĞİN SAHİBİNİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Yaralanan S.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Pitbull cinsi köpek ise uyuşturularak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.
Polis ekipleri, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.