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  • Başıboş pitbull dehşet saçtı! Kalabalık zapt edemedi: 1 kadın yaralandı
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Başıboş pitbull dehşet saçtı! Kalabalık zapt edemedi: 1 kadın yaralandı

Malatya'da bir alışveriş merkezinin otoparkında düzenlenen etkinlikte, pitbull cinsi bir köpeğin kalabalığın arasına dalarak saldırması sonucu bir kadın yaralandı. Olay sırasında büyük panik yaşanırken, köpek dört kişi tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi.

AA18 Mayıs 2025 Pazar 13:52 - Güncelleme:
Başıboş pitbull dehşet saçtı! Kalabalık zapt edemedi: 1 kadın yaralandı
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan kadın yaralandı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI

Kentteki bir alışveriş merkezinin bahçesinde kurulan festival alanını gezen S.D, başıboş pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan kadın, vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

KÖPEĞİN SAHİBİNİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Yaralanan S.D, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Pitbull cinsi köpek ise uyuşturularak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'na götürüldü.

Polis ekipleri, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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