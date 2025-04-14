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Başıboş sokak köpekleri pazar yerini mesken tuttu! Çevre sakinleri zor anlar yaşıyor

Aydın'da Cuma günleri açık olan hayvan pazarı başıboş köpeklerin meskeni haline geldi. Pazarda sürü halinde dolaşan onlarca köpek, çevre sakinlerini korkutuyor.

IHA14 Nisan 2025 Pazartesi 09:56 - Güncelleme:
Başıboş sokak köpekleri pazar yerini mesken tuttu! Çevre sakinleri zor anlar yaşıyor
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Geçen yıl, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına rağmen pek çok şehirde olduğu Aydın'da da başıboş köpekler halen önemli sıkıntılardan biri olmaya devam ediyor.

SOKAK KÖPEĞİ SORUNU HALA DEVAM EDİYOR

Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınıp kısırlaştırıldıktan sahiplendirilmesi hedefleniyor. Ancak sahiplenme olayı yeterince vatandaşlardan destek görmeyince 'sokak köpeği' sorunu halen devam ediyor.

PAZAR ALANI KÖPEKLERİN MESKENİ OLDU

Kadın ve çocukları korkutan sokak köpeklerinin bu bölgede yiyecek bulmasından dolayı daha çok buralara mesken edindiğini belirten çevre sakinleri, "Bu hayvanların şehir merkezlerinde olması daha çok rahatsızlık verici" diye konuştular.

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