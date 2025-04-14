Başıboş sokak köpekleri pazar yerini mesken tuttu! Çevre sakinleri zor anlar yaşıyor

Geçen yıl, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına rağmen pek çok şehirde olduğu Aydın'da da başıboş köpekler halen önemli sıkıntılardan biri olmaya devam ediyor.

Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınıp kısırlaştırıldıktan sahiplendirilmesi hedefleniyor. Ancak sahiplenme olayı yeterince vatandaşlardan destek görmeyince 'sokak köpeği' sorunu halen devam ediyor.

Kadın ve çocukları korkutan sokak köpeklerinin bu bölgede yiyecek bulmasından dolayı daha çok buralara mesken edindiğini belirten çevre sakinleri, "Bu hayvanların şehir merkezlerinde olması daha çok rahatsızlık verici" diye konuştular.

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