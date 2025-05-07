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Başıboş sokak köpekleri sorunu! CHP lideri Özel toplum sağlığını hiçe saydı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Yüksek Mahkemesi'nin (AYM) sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemenin iptal istemini reddetmesine ilişkin bir soruya, 'O yasa CHP'li belediyelere zımnen cinayet işle diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. Mahkeme'nin kararını üzüntüyle karşılıyorum' cevabını verdi.

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 23:42 - Güncelleme:
Başıboş sokak köpekleri sorunu! CHP lideri Özel toplum sağlığını hiçe saydı
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Beyoğlu'nda bulunan TÜSİAD'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AYM'nin kararına rağmen halk sağlığını hiçe sayarak başıboş köpekleri toplamayacaklarını ifade eden CHP lideri Özel, "O yasa CHP'li belediyelere zımnen cinayet işle diyor. Biz bu cinayeti işlemeyiz. Mahkeme'nin kararını üzüntüyle karşılıyorum. Mahkeme, iptal edip çok belirli bir süre verip yasama organının bu konudaki sıkıntıları gidermesini talep etseydi çok doğru bir iş yapmış olacaktı. Bu fırsatı kaçırdı. Biz yasayı, yaşamı savunan bir yerden yorumlamaya devam edeceğiz" dedi.

50 ÇOCUK KÖPEK SALDIRILARI SONUCU ÖLDÜ

Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğince (GÜSODER) hazırlanan "Başıboş Köpek Sorunu Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye'de yaşayan yaklaşık 5 milyon sahipsiz köpek doğrudan veya dolaylı yollardan insanların ölmesine ve yaralanmasına neden oluyor. Geçen yıl hazırlanan raporda, son 2 yılda Türkiye'de 50'si çocuk, 107 kişinin köpek saldırılarında hayatını kaybettiği ifade edildi.

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