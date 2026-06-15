Basın İlan Kurumu ve UMED işbirliğinde yerel medyaya güçlü destek

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) işbirliğiyle düzenlenen yapay zekâ akademileri yoğun katılımla gerçekleştirildi. Eğitimlerde yerel medyanın dijital dönüşümüne ilişkin detaylar paylaşıldı. Akademinin açılışını ise Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik yaptı.

Basın İlan Kurumu ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğiyle düzenlenen ve yerel medyanın yapay zekâ çağındaki dönüşümünün ele alındığı iki akademide de genç gazetecilere alanında uzman isimler ders verdi. Ankara'da düzenlenen Yerel Medyada Dijital Atılım Akademisi ve Yapay Zekâ Çağında Yerel Medya Akademilerine yoğun katılım oldu.

YEREL MEDYA YENİ TEKNOLOJİLER İLE GÜÇLENECEK

Akademilerin açılış konuşmasını Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik yaptı. Meslek tecrübelerini genç meslektaşları ile paylaşan Çelik, kurum olarak yerel medyaya her daim destek olduklarının altını çizerek, yerel medyanın yapay zekâ dönüşümü konusunda da çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Çelik, gazetecilerin teknolojik gelişmeyi yakından takip etmeleri gerektiğine de işaret ederek, yenilikçi sistemler ve uygulamalar ile yerel medyanın daha güçlü bir hale geleceğinin altını çizdi.

ÇELİK: HABERLERİN HİKÂYESİ OLMALI

Çelik, yerel medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını vurguladı. Gazetecilerin insan ilişkilerinin güçlü olması gerektiğini belirten Çelik, "Gazeteci olarak halkla ilişkileriniz iyi olmalı ve haberlerinizin hikâyesi bulunmalı" ifadelerini kullandı.

ÜZEN, YAPAY ZEKÂ KULLANIM ALANLARINI AKTARDI

"Yerel Medyada Dijital Atılım Akademisi"nin ilk dersinde, Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen, yerel gazetecilerle bir araya geldi. Üzen, sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı, dijital mecralarda içerik üretimi ve gazetecilikte sosyal medyanın gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üzen, dijital dönüşüm süreci ve tık odaklı habercilik anlayışı üzerine uyarılarda bulunarak, yapay zekâ teknolojilerinin gazetecilikteki kullanım alanlarını aktardı. Sosyal medyada yanlış bilgilerin daha hızlı yayıldığını söyleyen Üzen, güvenilir içeriğin günümüzde daha da önemli hale geldiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı Dijital Haberler Müdürlüğü Başmuhabiri Oğuzhan Çal ise yeni nesil uygulamaların detayları ile mesleki tecrübelerini aktardı. Çal, yapay zekânın medya için bir tehdit değil, önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti. Oğuzhan Çal, yapay zekâ destekli araçların habercilik süreçlerini hızlandırdığını ve yerel medyanın dijital dönüşümüne katkı sağladığını vurguladı.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörlüğü'nden Sertan Türkyılmaz da gazeteciliğin etik ilkeleri ve dijital içerik üretiminde öne çıkan yeni nesil uygulamaların kullanımına ilişkin eğitim verdi. Programda Türkyılmaz, dijitalleşen medya düzeninde gazetecilerin yeni araçlara uyumu ve içerik üretim süreçlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine de değindi.

YAPAY ZEKÂNIN MEDYAYA ETKİSİ ELE ALINDI

İki günlük eğitimin son gününde düzenlenen "Yapay Zekâ Çağında Yerel Medya Akademisi"nde ise yerel medya dönüşümü üzerine uzman isimler dersler verdi. Yapay zekânın medyaya etkisi ve medyadaki dönüşümüne ilişkin örnekler veren uzmanlar, gazetecilerin yeni dönemde nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

YENİ NESİL UYGULAMALAR ANLATILDI

Yapay Zekâ Çağında Yerel Medya Akademisi kapsamında TRT Haber Kurgu Yönetmeni Oğuzhan Uyar, gerçekleştirdiği sunumda yeni nesil kurgu tekniklerini anlattı. Uyar, yapay zekânın haber kurgusuna entegrasyonu, içerik üretim süreçlerinde sağladığı hız ve verimlilik ile dijital habercilikteki dönüşüm başlıklarına ilişkin detaylar paylaştı.

Uyar, sunumun devamında dijitalleşmeyle birlikte değişen yeni medya üzerine değerlendirmelerde bulunurken, medya sektöründe yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Sosyal medya platformlarına uyumlu içerik üretiminin aşamalarını aktaran Uyar, dijital mecralara uygun haber dili, video formatları ve etkileşim odaklı içerik stratejileri hakkında paylaşımlarda bulundu.

SOSYAL MEDYA EKOSİSTEMİNDE YAPAY ZEKÂDAN ÖRNEKLER

Sosyal Medya Uzmanı Buğra Tolga Gülcan, gerçekleştirdiği sunumda algoritma destekli içerik üretimi, sosyal medya platformlarının çalışma mantığı ve yazılım altyapılarına ilişkin tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Gülcan, dijital dünyanın değişen dinamikleri ve sosyal medya ekosisteminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da örnekler verdi.

"Yapay Zekâ Çağında Yerel Medya Akademisi" kapsamında, Oditron Teknoloji CEO'su Serbülend Zeren ise yapay zekânın kullanımı üzerinden özel sektöre ilişkin deneyimlerini paylaştı. Zeren, kişisel güvenlikten dijital tehditlere, veri güvenliğini sağlamanın yollarından alınması gereken temel önlemlere kadar kritik başlıklarda dikkat çeken bilgiler paylaştı.

AI TEKNOLOJİLERİ KONUŞULDU

"Yapay Zekâ Çağında Yerel Medya Akademisi" kapsamında Siber Güvenlik Uzmanı Yılmaz Değirmenci ise akademilerin son gününde medya mensuplarıyla bir araya geldi. Değirmenci, yapay zekâ yazılımlarının doğru ve verimli kullanımı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Değirmenci, özellikle yapay zekâ araçlarının haber üretim süreçlerinde etkin kullanımına dikkat çekerken, kurumsal sistemlerde hassas verilerin korunması ve ajan tabanlı (agentic AI) teknolojilerin kullanım alanları hakkında bilgi verdi. Yapay zekâ destekli otomasyon sistemlerinin iş süreçlerine entegrasyonu konusunda örnekler paylaşan Değirmenci, doğru kullanım yöntemlerinin önemine vurgu yaptı.