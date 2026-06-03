Kanun teklifine göre resmi ilan ve reklam yayımlayan veya bekleme sürecinde bulunan internet haber sitelerinin taşıması gereken şartlar Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu tarafından belirlenecek.

GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABER SİTELERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'daki değişiklikle internet haber sitelerinin vasıf ve ödevleri belirlenecek. Buna göre, resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları, "haber sayısı", "içerik", "kadro", "okur sayısı", "en az yayın hayatı süresi" bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulunca tespit edilecek. Kanun'daki gazetelerin ödevlerine ilişkin hükümler, internet haber sitelerinin ödevleri bakımından da uygulanacak.

Teklifle, Kanun'daki müeyyideler değiştiriliyor. Kanun ile belirlenen vasıf, ödev, yükümlülük ve kanun hükümlerine istinaden Genel Kurul tarafından belirlenen sorumluluklara riayet etmeyen resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete, dergi ve internet haber siteleri ile prodüktörler, kamu idare ve teşekkülleri ve istisna tutulan sair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bu düzenleme kapsamında muamele yapılacak.

BİK Yönetim Kurulunca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine bu Kanunda öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek. Ayrıca ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesi bu Kanunla temin edilen diğer menfaatlerden de aynı sürelerle faydalandırılamayacak.

Bu düzenlemeye göre gazete, dergi ve internet haber sitelerine dair verilecek müeyyide kararı, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunanlar için resmi ilan verilmemesi, yalnız resmi reklam yayımlama hakkı bulunanlar için listeden çıkarılması suretiyle kararın kesinleşmesini müteakip BİK Genel Müdürlüğünce uygulanacak. Bekleme süresindekiler için müeyyide kararı verilmesi halinde bu karar resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının kazanılmasından sonra uygulanacak.

Müeyyide kararının ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı nitelikte ihlalin ilk tekrarı halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve tekrarı gözetilerek 5 günden 15 güne kadar, ikinci tekrarı halinde 10 günden 20 güne kadar, üçüncü ve daha fazla tekrarı halinde 15 günden 25 güne kadar ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.

İhlal süresinin bir ayı aşması halinde bu düzenlemeye göre tespit edilecek müeyyide gün sayısı bir kat artırılacak. Birden fazla konuda ihlal varsa her biri için belirlenen günler toplanacak. Bir defada toplam uygulanabilecek müeyyide 60 günü aşamayacak.

Bu hükümde sayılan düzenlemelere riayet etmeyen prodüktörler ile kamu idare ve teşekkülleri hakkında, prodüktörlük müessesesi Yönetim Kurulu kararıyla 2 aya kadar kapatılabilecek. Kesinleşen karar, o yerdeki valilikçe uygulanacak. Kamu idare ve teşekkülleri ile ortaklıklarının sorumluları hakkında, Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine kendi mevzuatlarına göre disiplin işlemi uygulanacak. İşlemin sonucu BİK'e bildirilecek. Kurumun bu işlemlere itiraz hakkı saklı olacak.

Müeyyide kararlarına karşı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yargı yoluna başvurulacak.

Bu hükmün uygulanmasına dair usul ve esaslar Genel Kurulca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

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