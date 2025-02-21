Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, kurumun 33. Dönem 1. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Genel Müdür Cavit Erkılınç, Genel Kurulu, Türk basınının kalbinin attığı yer olarak gördüğünü belirtti.

Kurumun paydaşı olan gazete ve internet haber sitelerinin sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşmalarıyla daha nitelikli hale gelmelerinin en önemli hedefleri olduğunu kaydeden Erkılınç, "Kurumumuz, Genel Kurul dahil tüm birimleriyle bu amaç doğrultusunda büyük özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde basınımızın da gerçekçi bir yaklaşımla çalışmalarımıza katkı vermesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

33. Dönem Genel Kurulu'nun birbirinden değerli üyeleriyle güzel hizmetlere imza atacağı inancıyla alınacak kararların, Türk basını ve kurum adına hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Erkılınç, toplantının açılışını gerçekleştirmek üzere en yaşlı üye sıfatıyla Nazmi Bilgin'i Divan'a davet etti.

Bilgin, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Genel Kurul'un açılışını yaptı.

Yoklama sonrası yaptığı konuşmada, Genel Kurul'u "vaha" ve "hazine odası" olarak nitelendiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Yapısına baktığımız zaman bu vahada, hazine odasında Türkiye'nin en önemli bilim adamları var. Çeşitli üniversitelerin dekanları, öğretim üyeleri, hem iletişim hem hukuk hem de başka alanlardan hocalar var. Yine kendi alanlarında Türkiye'nin en iyi bürokratları var. Bunlardan yararlanmak, bilgi hazinenize birtakım şeyler katmak sizin elinizde. Yine bu salonda Türkiye'nin en saygın, üyesi en fazla basın kuruluşlarının başkanları ve yöneticileri var. Türkiye'nin en büyük sendikasının başkanı var. Her tiraj grubundan gazete sahiplerinin temsilcileri bu salonda. Yine Cumhuriyetimizin yüz akı bir kadın valimiz var. Dünyanın hiçbir yerinde bu denli değerli kişileri bir arada görme imkanınız yok. Onun için bu süre zarfında bilgi, sevgi ve dostluk biriktirin. Böylesine güzel bir orkestranın bir de şefi olmak mecburiyetinde. O da Sayın Genel Müdürümüz. Özellikle internet gazeteciliğinin bir an önce bu ülkeye yerleşmesi konusundaki geniş vizyonu beni çok etkiledi."

Bilgin'in konuşmasının ardından Basın, Hükümet ve Tarafsızlar gruplarından Genel Kurul üyeleri, Başkanlık Divanı'na oy birliğiyle Prof. Dr. Zakir Avşar, Prof. Dr. Orhan Çelik ve Prof. Dr. Fatih Keskin'i seçti.



Daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçiler Kurulu üyelerinin seçimine geçildi.

Seçim sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine Hükümet Grubu'ndan Prof. Dr. Edibe Sözen ve İdris Kardaş, Basın Grubu'ndan Mehmet Müftüoğlu ve Mehmet Ergün, Tarafsızlar Grubu'ndan ise Prof. Dr. Muharrem Özen ve Muhammed Ziyad Varol seçildi.

Denetçiler Kurulu ise Prof. Dr. Zakir Avşar, Baturhan Koçak ve Prof. Dr. Orhan Çelik'ten oluştu.

- YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA EDİBE SÖZEN SEÇİLDİ

Genel Kurulun ardından Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı 5. Toplantısı yapıldı.

Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Edibe Sözen, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine ise İdris Kardaş seçildi.

Ayrıca toplantıda, Lozan Barış Antlaşması kapsamında Türkiye'de azınlık statüsündeki topluluklarca çıkarılan gazetelere yapılacak yardımlara ilişkin kıstaslar belirlendi.