Başına 1,5 milyon TL ödül konmuştu, başka teröristin itirafıyla yakalandı

Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan ve İstanbul’da yakalanan terör örgütü DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç’ın, yurt dışı bağlantılı başka bir DHKP/C mensubu teröristin itirafları neticesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandığı ortaya çıktı.

"MAVİ" KATEGORİDE ARANIYORDU

Terör örgütü DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Hatice Ruken Kılıç, 2015 yılının Ağustos ayında ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğuna gerçekleştirilen silahlı saldırının faili olarak “mavi” kategoride aranıyordu.

1,5 MİLYON TL ÖDÜL KONMUŞTU

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önündeki polis noktasına ateş açan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalanırken, terör örgütü DHKP/C'nin sözde üst düzey sorumlusu Kılıç kaçmayı başarmış ve yakalanması için 1,5 milyon TL ödül konulmuştu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 2 Şubat 2019 tarihinde Avcılar’da bir hücre evine düzenlenen operasyon sonucu yakalanan Kılıç’ın, yurt dışı bağlantılı başka bir DHKP/C mensubu teröristin itirafları neticesinde yakalandığı ortaya çıktı.