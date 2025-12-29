Başına aldığı darbeyle can vermişti: Yaşlı kadının kızı tutuklandı

Olay, 27 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 79 Sokak'ta bulunan 6 katlı apartmanın 5'inci katında meydana geldi. Müjde K., yanında bulunan erkek arkadaşı İsmail K. ile birlikte annesi Fatmana K.'nın evine geldiklerinde annesinin oturma odasında yerde yatıyor halde olduğunu belirterek polisi aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatmana K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibi tarafından yapılan ilk incelemede, yaşlı kadının ölümünün şüpheli bulunması ve baş bölgesinde darbeye bağlı kırık tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından araştırma başlatıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerindeki ifadesinde annesi Fatmana K.'yı en son birkaç gün önce ziyaret ettiğini belirten Müjde K., eve geldiklerinde zile basmalarına rağmen kapının açılmaması üzerine yedek anahtarla içeri girdiklerini ve annesini oturma odasında yerde yatıyor halde bulduklarını söyledi.

Ekipler, apartman girişindeki güvenlik kamerası ile çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Apartmana giriş ve çıkış yapan kişilerin tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Müjde K. ile erkek arkadaşı İsmail K., ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Müjde K. ile İsmail K., dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.