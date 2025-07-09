İSTANBUL 36°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2025 Çarşamba / 14 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0477
  • EURO
    46,9314
  • ALTIN
    4261.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Başiskele'de tüfekli saldırı: 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
Güncel

Başiskele'de tüfekli saldırı: 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tüfekle vurulan 39 yaşındaki Yasin Örçen, hastanede verdiği dört günlük yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
Başiskele'de tüfekli saldırı: 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
ABONE OL

Olay, 4 Temmuz'da Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. henüz bilinmeyen nedenle tüfekle Yasin Örçen'e ateş açtı. Örçen bacaklarından yaralanırken, B.K. ise olay yerinden kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Örçen, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Hayatını kaybeden Örçen'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Doğantepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.