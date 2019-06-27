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Başkan Erdoğan: Ülkemde de bunun adımını atacağız

Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı tevdi edildi. Başkan Erdoğan, 'Japonya'daki 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız.' dedi.

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Başkan Erdoğan, Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı tevdi edildi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

- "Yenilgiler bir bitiş değil, Türk Japon dostluğunun temelleri işte böyle elim bir hadisenin neticesinde atılmıştır."

- "Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi işbirliğinin geliştirilmesi, stratejik ortaklığımızın temellerinin güçlendirilmesi önemli."

-"Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümü açtık, birilerine rağmen, Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Bize gelen destek 2 milyar avro."

-"[Suriyeli mülteciler] Bu süreçte pek çok batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti."

-"[Suriyeli mülteciler] Batılı ülkelerde artan kültürel ırkçılığın en büyük mağdurlarını mülteci kadınlar oluşturuyor."

- "[Suriyeli mülteciler] Kadınların emeği ve alın teri sömürülüyor, kadınlara yönelik dışlayıcı politikaların yaygınlık kazandığı bir dönemde Türkiye olarak son 17 yılda kadın hakları konusunda tarihi reforma imza attık"

-"40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde kadınların gayreti, emeği ve fedakarlığı bulunuyor."

, "Japonya'daki 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız." 

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