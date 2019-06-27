Başkan Erdoğan: Ülkemde de bunun adımını atacağız
Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı tevdi edildi. Başkan Erdoğan, 'Japonya'daki 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız.' dedi.
Başkan Erdoğan, Japonya'da Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'a Mukogawa Kadın Üniversitesi'nde fahri doktora unvanı tevdi edildi.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:
- "Yenilgiler bir bitiş değil, Türk Japon dostluğunun temelleri işte böyle elim bir hadisenin neticesinde atılmıştır."
- "Türkiye ile Japonya arasındaki siyasi işbirliğinin geliştirilmesi, stratejik ortaklığımızın temellerinin güçlendirilmesi önemli."
-"Hiçbir ayrım gözetmeden kapımızı ve gönlümü açtık, birilerine rağmen, Suriyeli mülteciler için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Bize gelen destek 2 milyar avro."
-"[Suriyeli mülteciler] Bu süreçte pek çok batılı komşumuz yüksek duvarlar arkasına saklanmayı, dikenli tel örgülerin arkasında huzur aramayı tercih etti."
-"[Suriyeli mülteciler] Batılı ülkelerde artan kültürel ırkçılığın en büyük mağdurlarını mülteci kadınlar oluşturuyor."
- "[Suriyeli mülteciler] Kadınların emeği ve alın teri sömürülüyor, kadınlara yönelik dışlayıcı politikaların yaygınlık kazandığı bir dönemde Türkiye olarak son 17 yılda kadın hakları konusunda tarihi reforma imza attık"
-"40 yıllık siyasi hayatımda elde ettiğim tüm başarıların gerisinde kadınların gayreti, emeği ve fedakarlığı bulunuyor."
, "Japonya'daki 80 kadın üniversitesini incelemek suretiyle ülkemde de bunun adımını atacağız."
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