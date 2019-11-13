''Başkaldırmış anneleri kimse durduramaz''

Diyarbakır’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 56 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 71’inci günde de sürdürüyor. Bir yıl önce HDP aracılığıyla PKK’lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği tek oğlu Mustafa (18) için oturma eylemi yapan kanser hastası Ayşegül Biçer, mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Burada başkaldırmış anneler var, bu saatten sonra kimse onları durduramaz” dedi.

Hacire Akar, 21 Ağustos’ta kaybolan oğlu Mehmet’in (21) HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, 1 gün sonra, partinin Diyarbakır binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 56 aile, 17’inci günde oturma eylemini sürdürüyor.

SUÇLU OLDUKLARINI BİLİYORLAR

HDP aracılığıyla bir yıl önce PKK’lı teröristlere götürüldüğünü iddia ettiği tek oğulları Mustafa (18) için eşi Rauf Biçer ile birlikte 3 Eylül Salı günü oturma eylemine başlayan kanser hastası Ayşegül Biçer, evladını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi. Biçer, ‘’Her sabah bir umutla uyanıp buraya bir haber alacağımızı umuyoruz. HDP’liler binayı boşaltıp gitmişler, hiçbir açıklama yapmadan. Çünkü suçlu olduklarını biliyorlar, bize verecekleri hiçbir cevabı olmadıkları için burayı terk ettiler. Biz korkmuyoruz, biz buradayız, mücadeleye devam edeceğiz. 71 gün değil, 71 yıl da olsa evlatlarımız için bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Burada başkaldırmış anneler var, bu saatten sonra kimse onları durduramaz. Hepimizin bir davası var, evlatlarımızdır. Onlardan ne mal, ne mülk talep etmedik, kendi hakkımız olan doğurduğumuz evlatlarımızı istiyoruz ve almadan da buradan gitmeyeceğiz” dedi.

DİĞER ANNELERE DE DAVET

Evlatları dağa kaçırılan diğer annelerden de destek beklediklerini ifade eden Biçer, “Diğer anneler de çağrımıza ses versinler, korkmasınlar. Biz başkaldırdık. Sizler de başkaldırın, artık PKK illeti bitsin. Hakkınız olan evlatlarınızı isteyin. Sadece dağa kaçırılan çocukların anneleri değil, yüreği yanık bütün anneleri buraya davet ediyoruz. Bize destek vermelerini istiyoruz” diye konuştu. Anne Süheyla Demir de 71’inci günde de umutlarını kaybetmeden çocuklarını beklediklerini söyledi. “Çocuklarımızı almadan buradan gitmeye hiç niyetimiz yok. Sonuna kadar buradayız. Bizi 5 yıldır bu acıya mahkum eden kişiler bir açıklama bile yapmıyorlar” ifadelerini kullanan Demir, bu eylemlerinden dolayı HDP’lilerin hakaretine maruz kaldıklarını aktardı. Demir, “Gelin hep birlikte evlatlarımızı onlardan alalım. Yeter anneler ağlamasın, evlatlar annelerden koparılmasın. Bir kere başkaldırdık, artık geri dönüşü yok. Sayımız ne kadar çoğalırsa sesimizi o kadar çok duyururuz” diye konuştu.

AİLELERİ TEHDİT EDEN TERÖR YANDAŞININ 22 YIL HAPSİ İSTEDİ

17 yaşındaki oğlu Süleyman’a kavuşmak için eşi Şahap Ç. ile oturma eylemini sürdüren Fevziye Ç’nin yakını M.B’yi cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderip, sokakta tehdit ettiği gerekçesiyle 18 Eylül’de tutuklanan Süleyman B. hakkında hazırlanan iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK’nın kuruluşu, yapılanması hakkında detaylı bilgiye yer verilerek, örgütün yurt içinde çok sayıda öldürme, yaralama, gasp, yol kesme, karakol basma ve kundaklama gibi saldırı gerçekleştirdiği belirtildi. Çocuklarına kavuşmak için ailelerin HDP il binası önünde sürdürdüğü oturma eyleminin hatırlatıldığı iddianamede, oturma eylemi yapan müşteki M.B’nin kuzeni Süleyman Ç. için annesi A.B’nin HDP’lilere yönelik “Başlarım sizin Kürdistan davanıza” sözünün yazılı ve görsel basında yer aldığı anımsatıldı. Sanık Süleyman B’nin, M.B’nin cep telefonuna küfür içerikli mesaj gönderdiğine yer verilen iddianamede, sanığın sokakta gördüğü müşteki M.B’yi bazı sözler sarf edip, bölücü terör örgütüyle tehdit ettiği aktarıldı. İddianamede, şu değerlendirmede bulunuldu: “Şüphelinin, oturma eylemine katılan annesi için oğlu M.B’yi tehdit ettiği, hakaret içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle üzerine atılı suçları işlediği konusunda yeterli suç şüphesinin mevcut olduğu anlaşılmıştır.”

İddianamede, tutuklu sanık Süleyman B. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “hakaret” ve “tehdit” suçlarından 9 yıl 9 aydan 22 yıla kadar hapis cezası istenerek, mahkumiyeti halinde hak yoksunluklarına hükmedilmesi talep ediliyor.