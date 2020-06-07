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Güncel

Başkan Aktaş'tan Kılıçdaroğlu'nun Bursa açıklamasına sert tepki

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili açıklamasına Başkanı Alinur Aktaş'tan cevap gecikmedi. Başkan Aktaş, Kılıçdaroğlu'na sosyal medyadan yanıt verdi.

IHA07 Haziran 2020 Pazar 15:00 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 15:01
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, "CHP’nin başındaki zat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, ’Bursa Büyükşehir Belediyesi ile ilgili soruşturma ne oldu’ diye sormuş. Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki, namazımızdan şüphemiz olsun. Eğer kendinden bu kadar eminse derhal soruşturma konusunu açıklasın. Kayseri B.B.’deki sözde yolsuzluk, Man Adası’ndaki hayali offshore hesapları, Beştepe’ye çıkan CHP’li gibi hayal ürünü olduğu ortaya çıkan iddialarına benziyor. Müddei iddiasını ispatla mükelleftir. İspatlayamazsa müfteridir" ifadelerini kullandı.

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