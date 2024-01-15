Başkan Bozdoğan, Başarır ve Ağbaba'yı topa tuttu: Bu iki vekilin rantlarını herkes biliyor

Önümüzdeki yerel seçimde yeniden aday gösterilmeyen Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, partisi CHP'den istifa etmişti. İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Bozdoğan, parti yönetimini yerden yere vurmuştu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'yi tüm ülkeye rezil ettiğini ifade eden Bozdoğan, "Hiçbir bölge milletvekilinin fikrini almayarak 'tek adamcılık' oynayıp Tarsus'un ve dolayısı ile Mersin'in kaderiyle oynadığı, bu şartlarda 1 kişinin yaptığı atamaların kabul edilemeyeceği gerçeklerine itiraz ederek, göz bebeğim CHP'den istifa ediyorum." demişti.

Bozdoğan, aday belirleme sürecinde Özel ile konuştuğunu ve kendisine, "Sayın Başkanımız 'Adayımız sensin, git çalış' dedi" yönelik ifadeler kullandığını da söylemişti.

'HALK TV İLE ZORLA SÖZLEŞME İMZALATTILAR'



CHP'den kendisine söz verilmesine rağmen aday gösterilmeyen ve bu nedenle partisinden istifa eden Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, partisindeki kirli işleri anlattı.

Enver Aysever'in YouTube yayınına konuk olan Bozdoğan, CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı hedef aldı.

"Mahir Bey, parayla anket yaptırıp ona göre aday belirliyor. Bu iki milletvekilinin Mersin'deki rantlarını herkes biliyor." diyen Bozdoğan, "CHP'lilerin hepsi biliyor. Bana Halk TV ile zorla sözleşme imzalatmaya çalıştılar. Siz neden Halk TV'den neden zorla benle bu sözleşmeyi yapmaya çalışırsınız." diye konuştu.