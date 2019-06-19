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Başkan Erdoğan : Mursi eceliyle ölmedi, öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Muris eceliyle ölmemiştir, öldürülmüştür.' dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Sancaktepe'de toplu açılış töreninde konuşuyor.

Mısır’da demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine değinen Erdoğan, "Muhammed Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde maalesef çırpınıyor. Orada yetkililer Mursi'ye müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle ölmedi, öldürüldü. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı da göreve davet ediyoruz. G-20'de de Mursi'nin vefatını dile getireceğim.'' dedi.

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