Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Buna göre, Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Turgut, Aksaray Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Şahin, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, Amasya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adem Korkmaz, Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Refik Polat, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Karadağ atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. 3. ve 7. maddeleri gereğince yaptı.