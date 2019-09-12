26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6656
  • 6,2755
  • 274.738
  • 102447
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan: 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır." ifadelerini kullandı. 
 
Erdoğan, Twitter hesabından, 12 Eylül darbesinin 39. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
 
"Üzerinden 39 yıl geçmesine rağmen halen utançla hatırladığımız 12 Eylül, demokrasi tarihimizde kara bir leke olarak kalacaktır. O karanlık günlerde haksız şekilde darbecilerin zulmüne uğrayan, işkence gören, idam edilen tüm vatandaşlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum. Bu millet, bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların, 15 Temmuz'ların yaşanmasına izin vermez. Bizler de her zaman darbelerin karşısında durmuş bir siyasi kültürün temsilcileri olarak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Kazaya davetiye çıkardılar...Motosiklet sürücüsü ayağıyla otomobil itti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Cumhuriyet Gazetesi davasında 7 kişinin salıverilmelerinin istendi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Yabancı ekonomistler, TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Bakan Albayrak'tan kritik mesajlar

Bakan Albayrak'tan kritik mesajlar

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Firari FETÖ'cü eski hakim tutuklandı

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

Türkiye destek verdi, FBI operasyon düzenledi

Suudi prensese 10 ay tecilli hapis cezası

Suudi prensese 10 ay tecilli hapis cezası

ABD sırtından bıçaklandı: Beyaz Saray'ı dinlemişler

ABD sırtından bıçaklandı: Beyaz Saray'ı dinlemişler
 

POPÜLER HABERLER

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

KKTC´de askeri bölgedeki cephanelikte patlama

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde en iyiler arasında

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Dünyanın en tehlikeli yolunda meydan okuma yarışı!

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

Avladığı balıkları onlarla paylaşıyor...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA