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Başkan Erdoğan, 18'inci zafer için meydanlara çıkıyor! İlk miting için anlamlı karar

21 yılda tarihi bir başarıyla 17 seçim zaferine imza atan Başkan Erdoğan, 30'u büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek. Başkan Erdoğan, İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde birden fazla miting yapacak. Başkan Erdoğan miting turunun startını 20 Ocak'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden etkilenen illerde verecek.

Sabah1 Ocak 2024 Pazartesi 07:56 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan, 18'inci zafer için meydanlara çıkıyor! İlk miting için anlamlı karar
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AK Parti, 14-28 Mayıs seçimleriyle birlikte gerek Meclis'te Gerek Cumhurbaşkanı seçiminde elde ettiği tarihi başarıyla son 21 yıldaki 17'nci seçim zaferine imza attı. Şimdi de 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeni bir zafere hazırlanan AK Parti hazırlıklarına hız verdi.

Yerel seçimlerde zafere ulaşmak için müziklerden sloganlara, projelerden propagandalarına kadar dev hazırlık yapıldı. AK Parti yeni yıl ile birlikte seçim çalışmalarında vites yükseltecek.

15 Ocak'ta adayların birçoğu açıklanacak. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı 2 Ocak'ta tanıtım organizasyonu hakkında toplantı düzenleyecek.

Yeni yılla birlikte tüm teşkilat tam kadro sahada olacak. Sabah'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan 30'ü büyükşehir olmak üzere 50 ilde miting düzenleyecek.

Başkan Erdoğan İstanbul ve Ankara gibi bazı büyükşehirlerde birden fazla miting yapacak.

Başkan Erdoğan miting turunun startını 20 Ocak'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminden etkilenen illerde verecek.

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