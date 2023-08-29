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  • Başkan Erdoğan “2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu”nun açılışını yapacak
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Başkan Erdoğan “2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu”nun açılışını yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz'da “2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu”nun açılışını yapacak. Açılışta balıkçılarla bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırlı ve bereketli bir sezon dileyerek balıkçıları denize uğurlayacak.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 17:25 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan “2023-2024 Su Ürünleri Avcılık Sezonu”nun açılışını yapacak
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ülke genelindeki denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Poyrazköy Limanı'nda düzenlenecek törene iştirak ederek yeni sezonun açılışını gerçekleştirecek.

1 Eylül'de başlayacak yeni sezon öncesinde teknelerde son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar törenin ardından kısmetlerini aramak üzere denize açılacak.

Açılışta balıkçılarla bir araya gelecek olan Başkan Erdoğan, hayırlı ve bereketli bir sezon dileyerek balıkçıları denize uğurlayacak.

Vatandaşlara balık dağıtımının yapılacağı açılışta, Uğur Işılak konser verecek, bolluk dolu bir sezon için dualar edilecek.

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