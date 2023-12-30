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Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için geri sayım başladı. AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında temayül yoklamalarını tamamladı. Başkan Erdoğan 51 il teşkilatıyla bir araya geldiği toplantıda 31 Mart hedefini teşkilatıyla paylaştı.

Sabah30 Aralık 2023 Cumartesi 07:49 - Güncelleme:
Başkan Erdoğan 31 Mart hedefini açıkladı
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AK Parti, yerel seçim çalışmaları kapsamında temayül yoklamalarını tamamladı. AK Parti Genel Merkezi'nde önceki gün 51 il teşkilatıyla bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart hedefini de teşkilatıyla paylaştı.

Erdoğan'ın, teşkilata "Cumhur'un zaferi için 31 Mart sabahına kadar durmak yok. Çok sıkı çalışmalıyız. 7/24 kapı kapı dolaşmalıyız" dediği öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, Erdoğan'ın kurmaylarına, "AK Parti ve MHP fark etmez. Çıkarılacak her aday ittifakın adayı, ona göre çalışın. Birlik ve beraberliğinizi koruyun. Seçimi kazanın" dediği belirtildi.

Cumhur İttifakı ortak seçim heyeti 26 Ekim'de başlayan süreçte şu ana kadar 13 toplantı yaptı. Heyet, 30 büyükşehrin 28'inde AK Parti'nin, Mersin ve Manisa'da MHP'nin adayıyla seçime girilmesi kararını almıştı.

Buna göre Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, Hakkâri, Iğdır, Kırşehir, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tunceli, Yalova ve Zonguldak olmak üzere 24 ilde de AK Parti'nin adayı desteklenecek.

Toplamda AK Parti 74, MHP ise 29 ilde aday çıkaracak. Her iki partinin aday göstereceği 22 ilin ilçelerinde de her parti kendi adayı ile seçime girecek.

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