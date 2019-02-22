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Başkan Erdoğan ile Trump Suriye'yi görüştü

Başkan Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede ikili meseleler ve Suriye’de ele alındı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın telefon görüşmesinde terörün her türüne karşı mücadelede ortak kararlılığın altı çizilirken, Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alınarak siyasi sürecin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Erdoğan ve Trump, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının müşterek çıkarlara uygun olarak uygulanması hususunda mutabık kaldı.

Erdoğan ve Trump ikili ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşma konusunda mutabık kaldı.

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