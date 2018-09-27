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Başkan Erdoğan ABD'den ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD'den, özel uçak 'CAN' ile, Almanya'ya hareket etti.

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Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı, New York JFK Havalimanı'ndan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve New York Başkonsolosu Ertan Yalçın ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile beraberindeki eşi Emine Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

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