Başkan Erdoğan ABD'ye resti çekti: Bal gibi arkasındasınız

15 Şubat 2021 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 15:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nden Aksaray, Eskişehir ve Konya İl Kongreleri'ne canlı bağlantıyla katıldı.

Başkan Erdoğan, ABD'nin PKK/YPG açıklamasına çok sert tepki göstererek, "Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız." ifadelerini kullandı. Erdoğan, teröre çanak tutanları tek tek saydı, "Hepiniz alçakça infazdan sorumlusunuz." diye konuştu.



İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

ABD'YE PKK RESTİ: TERÖRİSTLERİN YANINDA DURMAYACAKSINIZ!

Bu süre esnasında esirleri bunlar mağarada iyice köşe noktaya sıkıştırarak en sonunda bunlardan bir tanesi ki, şimdi Meclis'te bununla ilgili soruşturma önergesi vererek, detaylarını Meclis'te de gündeme getirecekler Savunma Bakanım, grup başkanımız Naci Bey ile de bunu konuştuk. Bunların parlamentodaki temsilcilerinde de yalan bol. Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım, Genelkurmay Başkanım detaylarını anlatacaklar. Batı bundan anlar mı? İsterse anlasın, isterse anlamasın. ABD'nin açıklaması evlere şenlik. Hani siz PKK'nın yanında değildiniz? Hani siz PYD'nin yanında değildiniz? Bal gibi de yanındasınız ve arkasındasınız.

Kuzey Irak'a binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler. Teröristlere teslim ettiler. Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.