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Başkan Erdoğan açıkladı: Sigara yasağı genişliyor, şoför de arkada oturan da içemeyecek

Başkan Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Sigarayla mücadeleye değinen Başkan Erdoğan, 'Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de arkada oturan da sigara içemeyecek. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir düzeyde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak' dedi.

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Başkan Recep TAyyip Erdoğan, 74. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu dolayısıyla ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Atatürk Havalimanı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 
 
Sigara ile mücadele konusunda kararlılığını belirten Erdoğan, yasağın genişleyeceğini açıkladı.
 
Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

(Sigara yasağı konusu) Şimdi bakıyorum, takside aracı kullanan sigara içiyor. İşaret ediyorum ayıptır diyorum. Yazılı kayda girmek suretiyle şoför de arkada oturan da sigara içemeyecek. Bu işin üzerine çok daha sıkı bir düzeyde gideceğiz. Para cezası vesaire ne gerekiyorsa bunların hepsi olacak. Ben hala paket toplamayı bırakmadım. Bu noktada medya bize yardımcı olması lazım. Bir de elektronik sigara hikayesi var. Elektronik sigara neymiş dudak alışkanlığıymış zararı yokmuş. Onda da nikotin var. Gümrükte de bazı sıkıntılar var. Çok daha yoğun bir savaşın içine girip onlara da çok daha yüksek vergiler koyarak işi çözeceğiz. Nargile konusunda da mücadelemiz sürecek. "Nargile sigaradan daha az zararlıdır" diyenler saflığa yatıyor. Tam aksine, nargile sigaradan daha zararlıdır

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