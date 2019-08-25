Başkan Erdoğan: 22-23 teröristi öldürdük, şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'daki açılış töreninde konuştu. Başkan Erdoğan, 'Şehitlerin kanı yerde kalmayacak' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- "Turizmde bunu yıl patlama yaşadık. 52 milyon turist ağırlıyoruz."
- "En kısa zamanda biz buraya heliport yapmamız lazım."
- "22-23 tane teröristi öldürdük. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"
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