Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan, Erdoğan, ABD'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

BM Genel Kurul Başkanlığı görevine Volkan Bozkır'ın aday gösterdiğimizi buradan duyurmak istiyorum. Tecrübeli bir diplomat olan Volkan Bozkır'ın BM Genel Kurul üyeliğini layıkıyla yapacağına inanıyorum.

Bizim sınır boylarında bütün hazırlıklarımız tamamlandı. ABD bizim malum stratejik ortağımız. NATO'da beraberiz. Bunun dışında uzun yıllar stratejik ortaklığımızı her halükarda devam ettirdik. Ama teröre verilen desteği görmeme lüksümüz yok.

SDG diye uydurma bir örgüt çıkarıldı, bunu terör örgütü YPG'den hiç bir farkı yok.