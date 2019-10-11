Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bu kadim coğrafya acıyı sırtlanmakta.

Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir. Kötü gidişatı durdurmak bizlerin elindedir.

Burada temsilcileri bulunan hemen her ülke terör sorunuyla yüzleşmiş, ciddi de bedel ödemiştir.

Terör yüzyılımızın vebasıdır. Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir. Türkiye olarak 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz.

Örgütlerin arasında bazı güçler var.

Sorunu kaynağında kurutma kararı aldık.

Kuzey Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonları toprak bütünlüğünü hedef almıyor.

Fırat'ın doğusunu terörden temizleyerek ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerini sağlayacağız.

Tek amacımız oralardaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir.. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır.

Ayrıntılar geliyor...