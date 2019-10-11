20°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8882
  • 6,501
  • 278.928
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan, Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuşuyor.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
 
Bu kadim coğrafya acıyı sırtlanmakta.
 
Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir. Kötü gidişatı durdurmak bizlerin elindedir.
 
Burada temsilcileri bulunan hemen her ülke terör sorunuyla yüzleşmiş, ciddi de bedel ödemiştir.
 
Terör yüzyılımızın vebasıdır. Pek çok sorun terör kılıfı altında gizlenmektedir. Türkiye olarak 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz.
 
Örgütlerin arasında bazı güçler var.
 
Sorunu kaynağında kurutma kararı aldık.
 
Kuzey Irak ve Suriye'deki terörle mücadele operasyonları toprak bütünlüğünü hedef almıyor.
 
Fırat'ın doğusunu terörden temizleyerek ülkemizdeki Suriyelilerin dönmelerini sağlayacağız.
 
Tek amacımız oralardaki canileri engellemek, teröristleri yok etmektir.. Barış Pınarı Harekatı'nın gayesi de aynıdır.
 
Ayrıntılar geliyor...

YPG/PKK´lı teröristler yine Türk gazetecileri hedef aldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Başkan Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! İki alçak saldırı

Terör örgütü sivilleri hedef alıyor! İki alçak saldırı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

'Tanımıyorum' demişti! Trump'ı zora sokacak tutuklamalar

'Tanımıyorum' demişti! Trump'ı zora sokacak tutuklamalar

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Kirli oyun! Teröristler kiliseden Mehmetçiğe saldırı düzenledi

Bakan Albayrak: Tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz

Bakan Albayrak: Tüm terör örgütleriyle mücadele ediyoruz

Masonlar Locası'ndan 'milli birlik' vurgusu: Harekatı destekliyoruz

Masonlar Locası'ndan 'milli birlik' vurgusu: Harekatı destekliyoruz
 

POPÜLER HABERLER

İşte 'Barış Pınarı'nda TSK´ya destek veren Milli Suriye Ordusu

İşte 'Barış Pınarı'nda TSK´ya destek veren Milli Suriye Ordusu

İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler!

İşte Barış Pınarı Harekatı'na destek veren ve vermeyen ülkeler!

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

Pakistan'dan Barış Pınarı desteği

Podyumda giyilmiş en garip kıyafetler

Podyumda giyilmiş en garip kıyafetler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA